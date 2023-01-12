Банк ВТБ ввел возможность внесения наличных в банкоматах по QR-коду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерия Чулкова

Держатели карт банка ВТБ смогут вносить наличные в банкоматах после сканирования QR-кода в приложении. Об этом сообщили в пресс-службе банковской организации.

"Теперь клиенты могут внести наличные на дебетовую или кредитную карту по QR-коду с помощью мобильного приложения "ВТБ Онлайн". Новый функционал доступен на всех устройствах с функцией приема наличных", – говорится в сообщении банка.

Воспользоваться функцией могут владельцы смартфонов на базе Android версии 17.7 и выше. Для владельцев смартфонов с операционной системой iOS функция станет доступна в ближайшее время.

Начальник управления Устройства самообслуживания департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин, в свою очередь, сообщил, что благодаря функции снятия наличных по QR-коду, которая появилась ранее, клиенты организации совершают несколько десятков тысяч операций и за один раз снимают около 20 тысяч рублей.

Ранее Сбербанк начал тестирование нового способа бесконтактной оплаты с помощью платежного стикера. Планируется, что стикер будет приклеиваться на телефон и позволит расплачиваться касанием. В ходе тестирования специалисты намерены убедиться в бесперебойном сигнале наклейки.



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