Некоторые банкоматы Т-банка с января не будут принимать карты Visa и MasterCard

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Некоторые банкоматы Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

В банке рекомендовали россиянам оформить и начать использовать карту "Мир", так как западные компании давно ушли из России. Там отметили, что проблемы с приемом карт у некоторых устройств самообслуживания может быть возникнуть в связи с истечением сертификатов безопасности у некоторых чипов в конце года.

Ранее стало известно, что в конце 2024 года у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard. Дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций.

До этого россиянам посоветовали не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия. Дело в том, что в связи с уходом из РФ Visa и Mastercard пластик этих платежных систем не перевыпускается, а автоматически продлевается. Узнать точную дату окончания действия карты можно в приложении банка.