Песков ответил на слова Трампа о подлодке США у российских берегов

Фото: kremlin.ru

Слова президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов России – это точка зрения американского лидера. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого Трамп, комментируя испытания в России крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, заявлял, что у берегов РФ находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.

"Это точка зрения главы американского государства. Она важна", – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в испытаниях ракеты нет ничего такого, что могло бы напрячь отношения Москвы и Вашингтона. Он уточнил, что российско-американские отношения и так находятся на минимальном уровне.

Кроме того, обеспечение безопасности является жизненно важным вопросом для России, особенно в контексте давления со стороны Европы и США, уверен Песков. Он напомнил, что европейцы находятся в состоянии русофобской и воинственной истерики.

В это же время Москва остается открытой для налаживания отношений с Вашингтоном, заключил официальный представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил о завершении испытаний "Буревестника". Ракета стала уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире, уточнял президент. После этого Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения "Буревестника", а также определить класс ракеты.

В ответ на это Трамп сказал, что Россия "не играет в игры" с США, но и сами США "не играют в игры" с Россией.

