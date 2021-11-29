Четыре человека погибли из-за урагана в Стамбуле

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Число погибших из-за урагана в Стамбуле выросло до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора турецкого города.

"По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Стамбул накрыл циклон "Бенедикт". Сильный ветер сорвал с домов фрагменты крыши, из-за чего погибли два человека.

Кроме того, из-за непогоды из Анкары в Измир были перенаправлены шесть авиарейсов, а также остановлено движение по Босфору в обе стороны.

