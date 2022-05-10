Губернатор Саратовской области Валерий Радаев покинул свой пост

Глава Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении полномочий. Он занимал пост губернатора региона 10 лет. Радаев отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на очередной срок.

Аналогичное решение приняли Главы Кировской, Томской и Рязанской областей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.