Выборы в пяти регионах РФ, где ушли в отставку их главы, должны пройти в сентябре – ЦИК

Выборы глав пяти российских регионов, руководители которых подали в отставку, должны пройти 11 сентября. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Пока же их места займут временно исполняющие обязанности. Указ об их назначении подписал Владимир Путин.

Причем четверо из них прошли "Школу губернаторов". Временно руководит Кировской областью бывший учитель из Костромы, а во главе Томской области встал уроженец сибирского села и в прошлом электрогазосварщик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





