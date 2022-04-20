В Пентагоне заявили, что Украина получает от других стран самолеты и комплектующие

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов", – сказал Кирби.

Он также добавил, что США не поставляли Украине воздушных судов целиком, так как стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта.

Ранее президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

По его словам, США также договариваются с союзниками об отправке на Украину дополнительной военной помощи. В Пентагоне уточнили, что Киеву будут направлены 200 бронетранспортеров М113, 11 военных вертолетов Ми-17, 18 155-милиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

