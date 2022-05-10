Путин назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов РФ

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Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Саратовской, Кировской, Томской, Рязанской областей и республики Марий Эл. Тексты соответствующих указов президента опубликованы на сайте Кремля.

Врио губернатора Саратовской области стал Роман Бусаргин, Кировской области – Александр Соколов, Томской области – Владимир Мазур, Рязанской области – Павел Малков. Временно исполняющим обязанности главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев.

Отмечается, что Путин провел рабочие встречи с каждым из назначенных временно исполняющими обязанности руководителей субъектов РФ.

10 мая о досрочном сложении полномочий объявили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава республики Марий Эл Александр Евстифеев.