Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев покинет свой пост

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня оставит свой пост, сообщает RT.
На данную должность с 12 мая назначен Сергей Белов.
Ранее сообщалось, что Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый срок. Пост главы Центробанка она будет занимать ближайшие пять лет.
Кандидатуру Набиуллиной в федеральный парламент внес Владимир Путин. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина ранее Набиуллина отчиталась о работе ЦБ за 2021 год. Глава Банка России провела встречи во всех фракциях и профильных комитетах Госдумы.
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