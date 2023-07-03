Минтруд РФ подготовил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

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Министерство труда России представило законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) граждан с 1 января 2024 года на 18,5%. Документ был размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"По поручению президента РФ ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля", – передает слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова ТАСС.

Отмечается, что увеличение МРОТ приведет к росту зарплат для 4,8 миллиона россиян, на это из бюджетов всех уровней направят 75,9 миллиарда рублей.

"Кроме того, МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиарда рублей", – отметили в ведомстве.

Также Минтруд РФ представил законопроект, который предполагает увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48%. Это планируется сделать с 1 января 2025 года, отметил Котяков.

По его словам, РФ необходимо вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной зарплатой, так как это позволит сохранить опережающие темпы роста минимального размера оплаты труда.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что повышение МРОТ даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и приведет к росту зарплат 4,8 миллиона россиян.

Она уточнила, что индексирование МРОТ опережающими темпами – это дополнительные расходы для работодателей, бюджетного сектора. Однако это приведет к дополнительным доходам, в первую очередь в региональные бюджеты, так как туда поступает основной подоходный налог, он составляет их основную доходную базу.

Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию в феврале, предлагал проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

По словам президента, задача властей состоит в том, чтобы обеспечить ощутимый рост реальных зарплат россиян. В связи с этим он напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.



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