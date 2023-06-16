Голикова заявила, что почти шесть миллионов самозанятых в РФ не получают МРОТ

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Порядка шести миллионов самозанятых в России не получают минимальную оплату труда. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Еще 12 миллионов человек, отметила она, не состоят в закрепленных договором трудовых отношениях.

При этом, как уточнила зампред председателя правительства, это не означает, что россияне не трудоустроены в других местах. По ее словам, такие данные предоставила Федеральная налоговая служба (ФНС).

"Если коротко, то это огромный корпус проблем, над которыми нам всем совместно надо работать", – цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 2019 по 2023 год самозанятые москвичи заработали почти 670 миллиардов рублей. Бюджет города при этом пополнился на 16 миллиардов рублей. В первом квартале этого года самозанятые перевели в столичный бюджет 2,2 миллиарда рублей.



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