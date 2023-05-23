Ефимов заявил, что самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доход самозанятых из столицы в период с 1 января 2019-го по 1 апреля 2023 года достиг почти 670 миллиардов рублей. Более 71 миллиарда рублей из этой суммы они заработали в январе – марте этого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что с 2019-го самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля этого года в Москве деятельность осуществляли 1,3 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход. По словам Ефимова, это 18% от общего количества зарегистрированных в РФ самозанятых. За три месяца этого года число таких работников в городе возросло на 67,4 тысячи человек.

Отмечается, что налоговый режим для самозанятых выгоден тем россиянам, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Среди преимуществ – простота регистрации, автоматизированный режим передачи данных о доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и многое другое. Чаще всего самозанятые выбирают такие направления деятельности, как пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и строительство.

По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, в первом квартале этого года самозанятые перевели в столичный бюджет 2,2 миллиарда рублей. Это на 27% больше, чем в январе – марте 2022-го.

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова заявила, что самозанятость представляет собой устойчивый тренд сегодняшнего рынка. Она отметила, что такой формат является гибким и позволяющим реализовать себя в разных сферах деятельности.

"Более 35 тысяч горожан оформили самозанятость или открыли свое дело с начала 2020 года при нашей поддержке", – отметила Александрова.

Подобный формат пользуется популярностью у женщин, особенно тех, у которых есть дети. Так, за последние три года более 16 тысяч москвичек открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость при поддержке центра занятости "Моя работа".

Ранее члены комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей заявили, что самозанятым россиянам необходимо предоставить более широкие возможности для работы в образовании и социальном обслуживании. Благодаря этому они смогут осуществлять деятельность не только за счет частных, но и бюджетных средств.