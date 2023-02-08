Самозанятые россияне могут получить единое пособие на детей

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Самозанятые граждане могут подать заявление на единое пособие на ребенка. Об этом сообщает Минтруд России в своем официальном телеграм-канале.

"Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты", – отметили в ведомстве.

Выплаты полагаются в том случае, если среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям назначения пособия, если у родителей есть подтвержденный заработок или объективные причины для его отсутствия.

Гражданам в статусе самозанятых не нужно подтверждать свой доход. Социальный фонд получит эти данные из налоговой.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд перевел работникам медицинской сферы первые специальные социальные выплаты. Льготы получили порядка 2,5 тысячи медиков. В общей сложности сумма данных выплат составила 21,4 миллиона рублей.

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