В Госдуме предложили освободить ИП с низкими доходами от уплаты страховых взносов

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Депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением освободить индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты страховых взносов в том случае, если их доходы снизились более чем на 50%. Об этом сообщает замруководителя фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

"Подготовили и направили на заключение в правительство законопроект с предложением освободить ИП от уплаты страховых взносов за периоды, в которых их доходы упали на 50% и более", – написал он и приложил пояснительную записку к документу.

Изменения могут быть внесены в статью 430 Налогового кодекса РФ "Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам".

Представители фракции считают, что в связи с санкциями и введением потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ есть риск уменьшения поступления средств в бюджет страны, падения доходов граждан, роста цен на товары и ослабления курса рубля, указано в пояснительной записке.

Эти факторы влияют на деловой климат России и на предпринимателей, которые только намереваются начать заниматься деятельностью, считают депутаты.

"ИП по сравнению с крупным бизнесом обладают гораздо меньшими ресурсами для устойчивого функционирования и экономического роста", – указано в документе.

По этой причине депутаты предлагают правительству РФ принять ряд мер по поддержке ИП и самозанятых граждан. Это решение позволит сохранить часть представителей бизнеса и конкуренцию на рынке, отметили в записке.

Ранее глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров заявлял, что в России могут измениться подходы к налогам предпринимателей, которые занимаются собственным бизнесом при помощи специализированных платформ.

По его словам, в правительстве готовится закон, который возложит на компании агентские функции по уплате подоходного налога за работающих за границей работников. В данный момент предприниматели должны исчислять налоги самостоятельно, добавил он.

