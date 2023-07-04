Резидентов ОЭЗ в России могут освободить от налога на сверхприбыль

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила освободить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) от налога на сверхприбыль. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет только о тех компаниях, которые осуществляли капитальные вложения в 2018 и 2019 годах и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, подобная мера позволит придать дополнительный импульс развитию резидентов ОЭЗ, а также улучшить инвестклимат в России.

Вместе с тем, подчеркивает эксперт, это также может привести к снижению доходов бюджета.

Ранее сообщалось, что с января по март этого года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" выпустили в 3,5 раза больше высокотехнологичной продукции, чем за тот же период 2022 года, объем производства составил 17,3 миллиарда рублей.

До этого стало известно, что выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории РФ превысила квадриллион рублей и увеличилась в два раза по сравнению с 2021 годом.

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