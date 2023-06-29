Объемы производства резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличились в 3,5 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по март этого года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" выпустили в 3,5 раза больше высокотехнологичной продукции, чем за тот же период 2022 года, объем производства составил 17,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По сравнению с 2021 и 2020 годами выпуск продукции увеличился в 4,6 и почти шесть раз соответственно. Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что у резидентов есть преимущества, позволяющие им развиваться и наращивать обороты производства, создавать наукоемкий бизнес на территории столицы. Например, компании освобождаются от налогов на землю и транспорт на 10 лет, а ставка налога на прибыль для них составляет 2%.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что больше всего товаров было выпущено медицинским кластером, им удалось произвести продукции на 9,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о росте производства в 5,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Высокие результаты продемонстрировали резиденты ОЭЗ, которые занимаются производством микроэлектроники и оптики. Таким образом, за первые три месяца этого года им удалось произвести около четверти от всей выпущенной продукции на территории экономической зоны, отметил он.

"Более 30 резидентов кластера выпустили в первом квартале микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток и других высокотехнологичных продуктов на сумму 4,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателей прошлого года. Тогда объем выпущенной продукции составил 2,2 миллиарда рублей", – сказал Овчинский.

Большие объемы выпуска продукции также продемонстрировали производители программного обеспечения (ПО) и коммуникационного оборудования, в этом году они произвели продукции на 2,7 миллиарда рублей, рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

По его словам, заметен рост спроса на отечественное ПО и другие IT-продукты, произведенные в РФ, в сравнении с 2022 годом он вырос в четыре раза.

В данный момент в состав ОЭЗ входят шесть площадок, среди них – Печатники, Алабушево, Руднево, Микрон, Ангстрем и МИЭТ, рассказал Дегтев. На них были размещены около 200 компаний, из которых 90 являются резидентами ОЭЗ.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Р-Фарм" намерена локализовать производство лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадках в Печатниках и Алабушеве.

Компания намерена производить онкогематологические и онкологические препараты, лекарства для лечения сахарного диабета и другие. Москва планирует закупить у "Р-Фарм" 150 миллионов штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей в течение 5 лет.



Собянин рассказал о работе особой экономической зоны "Технополис "Москва"