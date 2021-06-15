Журналист NBC прошел двухнедельный карантин перед интервью с Путиным

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Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин, сообщает телеканал NBC News.

При этом сам Симмонс не уточнил, где именно он проходил карантин. Интервью он записал 11 июня.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с Симмонсом российский лидер заявил, что готов поддержать преемника даже в случае расхождения во взглядах, если тот будет всецело предан России.

Путин отметил, что процесс смены власти является естественным и рано или поздно замена найдется каждому.

