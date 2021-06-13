Путин заявил о готовности России наладить выдачу киберпреступников с США

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Россия готова к тому, чтобы начать с США взаимную выдачу киберпреступников. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время интервью, показанного на телеканале "Россия 1".

"Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации", – сказал глава государства.

Он отметил, что для вступления договоренностей в силу между странами должны быть подписаны соответствующие документы. При этом обязательства государств в большинстве случаев равнозначны.

Ранее Путин назвал восстановление контактов целью встречи с президентом США Джо Байденом.

По словам российского лидера, американская сторона также заинтересована в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами. Кроме того, Вашингтон и Москва могли бы сотрудничать в сфере экологии, добавил российский лидер.