Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за оскорбления в адрес России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Белорусскую ассоциацию гимнастики, пресс-служба которой ранее в социальных сетях назвала россиян "псевдовеликими".

"Учитывая экономические и политические отношения между странами, писать такое слишком опрометчиво. Не ожидал от Белоруссии такой реакции. <...> Обыгрывайте нас, а не пишите глупости в Сети", – приводит слова Тихонова "Спорт-экспресс".

Ранее официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики резко ответил россиянке в комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной в Facebook, которая заявила о заслуженном поражении гимнастки Дины Авериной на Играх в Токио.

После этого комментарий удалили, а в Белорусской ассоциации гимнастики заявили, что их аккаунт был взломан.

"8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в социальной сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в данный промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Мы приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в Сети", – говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

В субботу, 7 августа, россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.