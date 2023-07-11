В ГД прокомментировали идею о спецкассе для алкоголя и табака

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Предложение перенести продажу алкоголя и табака на специальные кассы заслуживает особого внимания. Об этом пишет RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

При этом он отметил, что идею можно реализовать, если в магазине несколько касс. Если же только одна – это сложнее.

Тумусов добавил, что всегда поддерживает своего коллегу Султана Хамзаева в стремлении снизить потребление алкоголя. Он назвал это направление деятельности правильным, так как спиртное негативно влияет на здоровье людей.

Ранее с подобным предложением выступил думский депутат Султан Хамзаев. Он объяснил, что на кассах магазинов находятся сигаретные диспенсеры и алкогольные напитки, которые могут видеть дети.

До этого эксперт Вадим Дробиз сказал, что импортные алкогольные напитки в РФ могут подорожать на 10% из-за падения рубля. По его словам, импортный алкоголь закупали для продажи в России по курсу валюты на уровне 90 рублей.

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