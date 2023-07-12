В ГД предложили ввести ответственность для чиновников за продвижение алкогольных инициатив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев предложил ввести для чиновников персональную ответственность за продвижение алкогольных инициатив.

По его мнению, чиновники должны нести ответственность в моменты, когда при расширении алкогольного рынка "что-то идет не так", а также в случаях, связанных с отменой некоторых ограничений. Фиксировать ответственность он предложил путем подписей депутатов.

"Хочешь расширять рынок алкоголя, отменять ограничения и прочее – пожалуйста, ставь подпись, а потом, когда что-нибудь пойдет не так, будешь отвечать: своим насиженным креслом и ответственностью, сродни той, что несут бутлегеры", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в России предложили использовать при продаже алкоголя и табака возможности биометрии. Крупные продуктовые ретейлеры заявили, что внедрение биометрической системы позволило бы определять возраст покупателя в случае приобретения им табачной или алкогольной продукции через кассу самообслуживания.

При этом россияне, которым для совершения таких покупок придется сдать биометрические данные, отнеслись к инициативе отрицательно.



В РФ могут начать продавать алкоголь и табак по биометрии – СМИ