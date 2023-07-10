В России предложили использовать биометрию для продажи алкоголя и табака

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Крупные продуктовые российские ретейлеры решили автоматизировать процесс продажи алкоголя и табака, для этого они могут начать использовать биометрию. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что соответствующий запрос уже был направлен в Минцифры РФ. Для осуществления покупки алкоголя и сигарет предлагается использовать биометрические данные, которые позволят подтвердить возраст покупателя, если он решит приобрести товары через кассы самообслуживания, что позволит снять дополнительную нагрузку с сотрудников магазинов.

В публикации указано, что ретейлеры имеют право использовать биометрию. Согласно закону "О единой биометрической системе", который вступил в силу в начале июня текущего года, все организации, собирающие биометрические данные в коммерческие системы, должны передать их в Единую биометрическую систему (ЕБС).

При этом ряд опросов продемонстрировал, что многие россияне скептически относятся к нововведению в виде сдачи биометрии, с помощью которой они смогли бы осуществлять покупки.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявлял, что в России необходимо ограничить продажу сигарет по времени по аналогии с алкоголем с 10:00 до 23:00.

По его словам, ограничение на покупку алкоголя оказалось эффективной мерой. Также он предложил ввести количественное ограничение на продажу табачных изделий.



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