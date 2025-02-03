Глава СРЗП Миронов предложил полностью запретить рекламу пива на ТВ

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Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов призвал полностью запретить рекламу пива на ТВ. Соответствующие поправки в законодательство уже готовятся, написал глава СРЗП в своем телеграм-канале.

"Телеэфир, в том числе спортивных каналов, забит рекламой безалкогольного пива. Это что, пропаганда здорового образа жизни? Нет! Не надо заниматься самообманом", – отметил он.

В действительности рекламные ролики продвигают не безалкогольное пиво, а сами бренды, уверен Миронов. При этом в линейке производителей безалкогольное пиво занимает лишь 2,2%.

"Ролики нацелены на молодежь, они связывают с позитивными эмоциями потребление пивной продукции – сегодня безалкогольной, завтра – с градусами", – заключил он.

Ранее ГД заказала исследование о психологическом и физическом влиянии безалкогольного пива на несовершеннолетних. Если эксперты докажут, что такой напиток развивает зависимость у детей, то депутаты инициируют законопроект о запрете продажи такого пива детям младше 18 лет.

