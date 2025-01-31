Пивная культура попала в список нематериального наследия Чехии

Фото: depositphotos/maroti

Министерство культуры Чехии включило пивную культуру в список нематериального культурного наследия республики. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство ČТК.

Как пояснил глава ведомства Мартин Бакс, это решение приблизило страну к подаче заявки на включение пивной культуры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем пиво и молоко помогли начальнику пожарной службы округа Ориндж пригорода Лос-Анджелеса Брайану Феннесси спасти дом соседа своего брата во время пожаров в Калифорнии.

Увидев, что газовый счетчик на одном из зданий начал плавиться от огня, спасатель стал искать, чем можно охладить его. Воды поблизости не оказалось, а в холодильнике он нашел молоко и пиво, чем и воспользовался. Благодаря такому решению, когда пожар закончился, уцелели только эти два дома.