На столичном рынке обнаружена продажа напитков, опасных для здоровья

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Рейд специалистов ГКУ "Московская безопасность" и полиции на рынке "Мандарин" выявил продажу тонизирующих напитков, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Проверка была инициирована после многочисленных жалоб горожан, обеспокоенных качеством продукции, сообщает МК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ходе инспекции была обнаружена и изъята партия тоников, изготовленных с нарушением технологических норм. По предварительной информации, в напитках могли содержаться опасные для здоровья вещества. Вся изъятая продукция направлена на лабораторную экспертизу для установления точного состава.

"Обращения москвичей – важный источник информации для нашей работы. Именно так мы вместе с полицией обеспечиваем безопасность потребительского рынка", – заявил руководитель ГКУ "Московская безопасность" Александр Половинка.

В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю качества товаров продолжается, и призвали жителей столицы сообщать о всех случаях продажи подозрительной продукции.

Ранее в Москве задержали троих предпринимателей по подозрению в продаже опасных для жизни контрафактных лекарств. Агенты полиции во время проверочной закупки приобрели 8 упаковок на сумму свыше 100 тысяч рублей. При обысках было найдено больше 100 упаковок лекарств, которые хранились с нарушениями условий.