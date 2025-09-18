Роспотребнадзор введет автоматические штрафы за продажу просрочки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне стали чаще сталкиваться с просроченной продукцией в магазинах, ежемесячно выявляют более 18 тысяч нарушителей. Однако теперь продавцов таких продуктов будут штрафовать автоматически. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на законопроект Роспотребнадзора.

Подготовленный законопроект предполагает внесение изменений в КоАП, которые позволят автоматически штрафовать нарушителей.

Отмечается, что перечень случаев, когда продажа товаров запрещена, был утвержден постановлением правительства еще в 2023 году. В список входят и товары с истекшим сроком годности.

"С 2024-го разрешительный режим в целом значительно снизил количество нарушений, связанных с реализацией просроченной молочной продукции (на апрель 2025-го более чем в 40 раз)", – говорится в документе.

Так участники оборота показали возможность повышения контроля качества бизнес-процессов. Однако с апреля этого года общее количество таких нарушений только растет.

За апрель 2025 года запрет на реализацию просрочки нарушили 4 165 юридических лиц и 13 972 индивидуальных предпринимателей (ИП). С 20 июля по 20 августа цифры увеличились до 4 790 юрлиц и 14 997 ИП, согласно пояснительной записке.

Представители бизнеса считают новые меры чрезмерно жесткими и сложными для обжалования, а по мнению общественных активистов, предприниматели пользуются мораторием на проверки.



Ранее в Роскачестве предупредили о рисках покупки продуктов у трасс. Такие овощи и фрукты впитывают вредные соединения из выхлопных газов проезжающих машин, а их употребление может привести к проблемам со здоровьем.