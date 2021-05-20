Интерактивный проект по благоустройству Капотни получил "интернет-Оскар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интерактивный проект "Гигарамы" о благоустройстве Капотни получил международную интернет-премию WebbyAwards. Проект "Пой, район!" победил в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн". В этой номинации также боролись конкурсанты из Дании, Сингапура, Канады и США.
Проект рассказывает о благоустройстве Капотни при помощи программы "Мой район" и модернизации расположенного там Московского НПЗ "Газпром нефти". В интерактивном ролике показана реновация городской среды: появились площадки для пикников и детские городки, велодорожки и экотропы, уличные тренажеры и скейт-парк.
"Мы поставили перед собой задачу эмоциональным языком передать впечатления жителя промышленного района от изменений, происходящих на его глазах. В интерактивном видео использовался прием сохранения геометрического единства кадра при параллельном монтаже на разделенном экране. Происходит совмещение геометрии технологичных объектов Московского НПЗ и видов трансформирующейся городской среды. Результат превзошел наши самые смелые ожидания, и я хотел бы поблагодарить талантливых коллег из лаборатории "Гигарама", с которыми мы создавали проект "Пой, район!", – отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.
Голосование проходило на официальном сайте премии. Проекты оценивало профессиональное жюри и обычные пользователи.
WebbyAwards является одной из самых авторитетных международных интернет-премий. В 2021 году в разных номинациях WebbyAwards боролись более 13 тысяч работ таких известных брендов, как Google, Apple, Marvel, Netflix, HBO, и многих других.
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