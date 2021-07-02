Бочкарев рассказал о развитии столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о развитии столичного метрополитена, передает RT.

Он отметил, что с 1936 по 2010 год было построено около 305 километров метро – 178 станций.

"Мы за период с 2010 по 2020 год построили 177 километров и фактически 60 станций подземного метро, ну и мы считаем станции МЦК (плюс 30) – это фактически наше наземное метро, потому что оно работает по режиму, близкому к метро", – сказал заммэра на Московском урбанистическом форуме.

Он подчеркнул, что в будущем такие темпы строительства метро не предусматриваются. Планируется более точечно подходить к вопросам.

"Мы 90 станций построили, порядка 25–30 планируем в ближайшие четыре года, и буквально в течение двух лет мы спланируем новые проекты – уже за пределами первого, мощнейшего этапа, для того чтобы начинать тонкие настройки", – добавил вице-мэр.

По его словам, это будут не единичные станции, но уже не в таком масштабе.

"Мы сделали рывок просто фантастический, запредельный. У нас были свои технологии, свои методы, вовлеченность, героический труд ежедневный, но дальше мы перейдем в более спокойный режим", – заключил Бочкарев.

Ранее заммэра сообщил, что до конца 2023 года в Москве могут ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро. Также, по его словам, до 2024 года в городе будет сформирован единый транспортный каркас.

