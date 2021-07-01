Бирюлевская линия метро может пройти через центр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти прорабатывают возможность продления Бирюлевской линии метро через центр города и соединения ее с Рублево-Архангельской линией, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, соединение веток даст синергетический результат и значительно повысит их эффективность.

"Вопрос пока находится на самых ранних стадиях. Задача сложная, потому что предстоит пройти через застроенную часть города", – сказал заммэра.

При строительстве Бирюлевской линии закладывается возможность продления ветки в ТиНАО с одной стороны и на северо-запад города. Радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону "Москва-Сити", где соединится с другой перспективной Рублево-Архангельской линией.

В результате сформируется новая диаметральная линия, которая не будет заходить внутрь действующего кольца метро, охватывая дополнительные работы. Такой радиус позволит создать новые маршруты и обеспечит скоростным транспортом проживающих в зоне влияния 1,7 миллиона человек и 1,1 миллиона работающих.

Проект планировки участка Бирюлевской линии от станции ЗИЛ в район Бирюлево Западное составляет 22 километра. На линии предлагается разместить 10 станций.

Бирюлевская линия метро длиной более 22 километров охватит семь районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. На ней построят 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево". Пока это пока рабочие названия, которые могут изменить. Рядом со станциями появятся велодорожки и пешеходные переходы, парковочные места и стоянки такси.

Жители Бирюлева ждут метро с 1970-х годов, когда на месте бывшего рабочего поселка начали строить жилые многоэтажные дома. Метро внесли в Генплан 20 лет назад, однако строительство отложили.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара.

Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".

