Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 570 тысяч человек пользуются ежедневно двумя московскими центральными диаметрами (МЦД). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил Сергей Собянин.

"Если раньше человек, который приезжал на пригородном сообщении, по тарифу платил один раз, потом пересаживался на метро – платил второй раз, то сегодня эта пересадка бесплатная. Это тоже важнейшая история. Поэтому мы видим, как динамично набирает обороты пассажиропоток. Даже вот сегодня, сейчас, когда мы испытываем давление пандемии, ограничение передвижений и так далее, сегодня мы видим рекордные объемы перевозок на тех двух МЦД, которые ввели, 570 тысяч в сутки – это огромный объем", – отметил мэр.

По его словам, Москва представляет собой крупный транспортно-пересадочный узел, через который проезжает половина всех транзитных пассажиров страны.

"Плюс население города и агломерации увеличилось. Плюс количество машин увеличивается. Только за последние 10 лет – на 1,5 миллиона", – добавил мэр.

Собянин заверил, что транспортная система города будет работать на десятилетия вперед.



"Новый транспортный каркас, новые хордовые магистрали, новая дорожная сеть. И все это соединяется в одну систему. Это важнейшие проекты, которые вот, ну, не сиюминутные, они действительно на всю оставшуюся историю Москвы в дальнейшем будут работать", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что единый транспортный каркас Москвы может быть сформирован до 2024 года. При этом приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры остается строительство метро. В ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и 3 электродепо.

