Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

07:55

Московскому бизнесу одобрили более 1 млрд рублей в виде субсидий и грантов

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предпринимателям столицы с начала этого года одобрили 1 миллиард 53 миллиона рублей в виде субсидий и грантов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, прием документов продлили до 20 августа.

"Прием заявок продолжается, <...> на предоставление субсидий для франчайзи, владельцев гостиниц, социальных предприятий, компаний из списка приоритетных отраслей, экспортеров, а также резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера", – уточнил он.

Отмечается, что отраслевые комиссии с начала этого года приняли решение по 973 обращениям от предпринимателей. Только на последних заседаниях было одобрено 195 заявок на сумму более 272 миллиона рублей.

В 2021 году самыми популярными стали субсидии и гранты для экспортеров – одобрено 180 заявок на 464 миллиона рублей. Этими средствами можно компенсировать расходы на транспортировку при поставках за рубеж, получение сертификатов и патентов, а также сертификацию систем менеджмента и адаптацию сертификации продукции.

Востребованной субсидией также стала компенсация затрат для франчайзи – одобрено 209 заявок на 199 миллионов рублей.

Также пользуется популярностью субсидия за участие в выставках и фестивалях – одобрено 100 заявок на 19,7 миллиона рублей. Бизнесмены могут возместить расходы на аренду выставочной площади, оплату регистрационного взноса, застройку и оборудование стенда.

Город также компенсирует предпринимателям расходы на комиссию сервисов доставки еды – одобрено 120 заявок на 64,5 миллиона рублей.

Затраты на покупку оборудования, лизинг и уплату процентов по кредитам возмещают резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера. Такие компании с начала года получили субсидии на сумму 106,9 миллиона рублей.

Узнать подробнее о видах субсидий, а также подать заявку на получение финансовой помощи можно на сайте cashback.moscow.business.

Ранее сообщалось, что московские власти одобрили более пяти тысяч заявок предпринимателей на рекламу по льготной стоимости.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать