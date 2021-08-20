Московскому бизнесу одобрили более 1 млрд рублей в виде субсидий и грантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предпринимателям столицы с начала этого года одобрили 1 миллиард 53 миллиона рублей в виде субсидий и грантов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, прием документов продлили до 20 августа.
"Прием заявок продолжается, <...> на предоставление субсидий для франчайзи, владельцев гостиниц, социальных предприятий, компаний из списка приоритетных отраслей, экспортеров, а также резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера", – уточнил он.
Отмечается, что отраслевые комиссии с начала этого года приняли решение по 973 обращениям от предпринимателей. Только на последних заседаниях было одобрено 195 заявок на сумму более 272 миллиона рублей.
В 2021 году самыми популярными стали субсидии и гранты для экспортеров – одобрено 180 заявок на 464 миллиона рублей. Этими средствами можно компенсировать расходы на транспортировку при поставках за рубеж, получение сертификатов и патентов, а также сертификацию систем менеджмента и адаптацию сертификации продукции.
Востребованной субсидией также стала компенсация затрат для франчайзи – одобрено 209 заявок на 199 миллионов рублей.
Также пользуется популярностью субсидия за участие в выставках и фестивалях – одобрено 100 заявок на 19,7 миллиона рублей. Бизнесмены могут возместить расходы на аренду выставочной площади, оплату регистрационного взноса, застройку и оборудование стенда.
Город также компенсирует предпринимателям расходы на комиссию сервисов доставки еды – одобрено 120 заявок на 64,5 миллиона рублей.
Затраты на покупку оборудования, лизинг и уплату процентов по кредитам возмещают резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера. Такие компании с начала года получили субсидии на сумму 106,9 миллиона рублей.
Узнать подробнее о видах субсидий, а также подать заявку на получение финансовой помощи можно на сайте cashback.moscow.business.
Ранее сообщалось, что московские власти одобрили более пяти тысяч заявок предпринимателей на рекламу по льготной стоимости.
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