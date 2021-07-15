Власти Москвы одобрили более 5 тысяч заявок предпринимателей на льготную рекламу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские власти одобрили более 5 тысяч заявок предпринимателей на рекламу по льготной стоимости, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тысяч раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа", – заявила Сергунина.
Прием заявок по программе предоставления рекламы на сервисах "Яндекса" по сниженной цене был продлен до конца августа. Принять в ней участие могут зарегистрированные в Москве компании и индивидуальные предприниматели, которые имеют пункты самовывоза или офлайн-магазин. Также заявку могут подать кафе, автосервисы и салоны красоты.
В рамках программы предприниматели бесплатно проходят обучающий курс по интернет-маркетингу, а затем им предоставляется двухмесячная рекламная подписка. Предприниматель вносит 10% стоимости подписки, остальную сумму компенсирует столичное правительство и компания "Яндекс". После окончания подписки ее можно продлить за половину стоимости на три месяца или полгода.
По данным департамента, субсидия стала наиболее популярной в среди следующих категорий предпринимательства: гостиничный бизнес, салоны красоты, магазины цветов, стоматология и автосервисы. С программами субсидия для бизнеса можно ознакомиться на сайте cashback.moscow.business. В этом году правительство Москвы предоставило уже 559,5 миллиона рублей грантов и субсидий.
Как сообщалось, в Москве предприниматели вновь могут подавать заявки на предоставление субсидий. Документы принимают с 12 июля по 6 августа. Компенсация предоставляется за участие в выставках, за продвижение товаров и услуг в интернете, за комиссии при использовании сервисов по доставке еды, за работу с маркетплейсами.
Кроме того, выплаты предназначены для предпринимателей, работающих по франшизе, за проценты по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, за оплату коммунальных услуг.
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