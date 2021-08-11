Собянин выделил 1 млрд рублей на поддержку научных разработок в сфере медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины из городского бюджета выделен 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Это послужит укреплению научно-исследовательского потенциала столичных клиник и повышению эффективности современной медицинской помощи", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что данные средства предоставят научным коллективам и медучреждениям, занимающимся разработкой новых методов диагностики и лечения заболеваний, а также внедрением инноваций в столичную систему здравоохранения.

Ранее Собянин выделил дополнительные 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы.

1 миллиард рублей предназначен для компенсации затрат на организацию мероприятий по борьбе с пандемией: эти средства получат заведения общепита и предприятия, наиболее пострадавшие в период ограничений, при этом они обязаны выполнить условие по обязательной вакцинации своего персонала.

Оставшиеся четыре миллиарда рублей направят на льготные кредиты для предприятий, работающих в приоритетных для города отраслях. При этом максимальный размер кредита составит 100 миллионов рублей, а ставка по нему не должна превышать 7%.

