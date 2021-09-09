Нифантьев: практически любое нарушение со стороны бизнеса можно отслеживать в зачатке

Фото: Галина Бродская
Руководитель сети социальных аптек "Столички", председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев считает, что дополнительные проверки отвлекают от основной деятельности малый и средний бизнес, который сейчас переживает не самые простые времена.
"Большинство предприятий малого и среднего бизнеса не нуждаются в дополнительных проверках. При сегодняшнем уровне администрирования со стороны Федеральной налоговой службы практически любое нарушение можно отслеживать в зачатке. Существуют автоматизированные системы контроля, многие вопросы возможно решать камеральными проверками, то есть невыездными", – отметил он.
Нифантьев добавил, что при действии моратория на проверки за время пандемии не наблюдалось какого-то всплеска нарушений. Он полагает, что это говорит о том, что сегодня основная масса предпринимателей ведут ответственный бизнес.
"Государство сделало огромный прорыв в том, чтобы администрировать ведение хозяйственной деятельности коммерческими предприятиями дистанционно. Следующий шаг – переходить к предупреждению нарушений", – сказал он.
Член Палаты налоговых консультантов Наталья Шушлебина также считает справедливой мерой продление моратория на проверки. Благодаря этому бизнес сможет восстановиться после трудностей в работе, связанных с пандемией, отметила она.
По ее мнению, этот год даст возможность усовершенствовать механизмы проверок и сделать их для субъектов МСП максимально безболезненными.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, продлевающего на год мораторий на проверки малого бизнеса.
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