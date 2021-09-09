Правительство РФ продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, продлевающего на год мораторий на проверки малого бизнеса. Об этом он рассказал в ходе заседания кабмина.

"Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса", – сказал Мишустин.

Ранее Владимир Путин поддержал идею продления на будущий год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики.

С соответствующим предложением на встрече с Путиным выступил депутат Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что малому бизнесу пришлось тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что, хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.

Также Макаров попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к электронным сервисам для предпринимателей.

В марте 2020 года кабмин объявил мораторий на плановые проверки бизнеса. Позже правительство продлило мораторий на 2021 год.

