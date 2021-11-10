Участники Московского инновационного кластера представили антиковидные разработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский инновационный кластер (МИК) открыл на своей онлайн-платформе раздел "Технологии против COVID-19", в котором собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий в условиях пандемии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в настоящее время в разделе представлено 36 проектов.
"Они могут помочь предприятиям функционировать в привычном режиме после снятия ограничений, уменьшив риски распространения коронавируса", – приводятся в материале слова Фурсина.
Как уточняется, проекты представлены для медицинских учреждений, ресторанов, учебных заведений, а также для организации мероприятий и туризма, удаленной работы персонала, безопасной среды бизнеса. Список проектов будет постоянно пополняться. Заявку на участие может подать любой желающий.
В пресс-службе департамента информационных технологий отметили, что на странице "Технологии против COVID-19" можно ознакомиться с эффективными бизнес-решениями для компаний, связанными с COVID-19, перейти к основным сервисам платформы, узнать о различных мерах поддержки.
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что МИК открыл прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов". По ее словам, программа предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам.
Набор участников продолжится до 28 ноября, а первый поток стартует уже 1 декабря и продлится четыре месяца. Он рассчитан на 500 мест. Для участников подготовили курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Их научат определять рыночную нишу, составлять бизнес-план, а также дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.
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