Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин

10:45
Москва стала одним из первых городов, получивших международный сертификат соответствия мировым стандартам эффективности внедрения так называемых умных технологий. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что эксперты оценивали эффективность цифровых технологий в городском хозяйстве по 80 показателям и в итоге признали, что программа SmartCity внедряется весьма успешно.
Сейчас городское правительство реализует 56 проектов с применением искусственного интеллекта. Он применяется в медицине, образовании, системе управления городским транспортом, ЖКХ. Также инновации применяют для обеспечения безопасности горожан.
Городские порталы mos.ru, "Наш Город" и "Активный гражданин сделали жизнь москвичей гораздо проще. Жители более 28 тысяч домов могут пользоваться технологией цифровой дом. Сервис "Московская электронная школа" (МЭШ) позволяет ученикам быстрее усваивать материал, а огромная виртуальная 3D модель Москвы позволяет вести грамотную градостроительную политику. И это далеко не полный перечень цифровых проектов, работа над которыми продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: