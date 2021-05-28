Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин

Москва стала одним из первых городов, получивших международный сертификат соответствия мировым стандартам эффективности внедрения так называемых умных технологий. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что эксперты оценивали эффективность цифровых технологий в городском хозяйстве по 80 показателям и в итоге признали, что программа SmartCity внедряется весьма успешно.

Сейчас городское правительство реализует 56 проектов с применением искусственного интеллекта. Он применяется в медицине, образовании, системе управления городским транспортом, ЖКХ. Также инновации применяют для обеспечения безопасности горожан.

Городские порталы mos.ru, "Наш Город" и "Активный гражданин сделали жизнь москвичей гораздо проще. Жители более 28 тысяч домов могут пользоваться технологией цифровой дом. Сервис "Московская электронная школа" (МЭШ) позволяет ученикам быстрее усваивать материал, а огромная виртуальная 3D модель Москвы позволяет вести грамотную градостроительную политику. И это далеко не полный перечень цифровых проектов, работа над которыми продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.