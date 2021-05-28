Собянин: умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

09:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва прошла сертификацию соответствия международным стандартам умного города, городских услуг и качества жизни, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов". Стандарт ISO 37122 был утвержден совсем недавно, и Москва успешно прошла сертификацию по нему в числе первых 10 городов мира", – рассказал столичный мэр.
Собянин отметил, что в ходе сертификации эксперты провели оценку 80 показателей, которые отражают эффективность внедрения умных технологий для улучшения качества жизни горожан.
"Почему это важно? Потому что умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне", – пояснил мэр.
По словам градоначальника, такая оценка также очень важна, поскольку позволяет определить текущий уровень развития городского хозяйства.
"Разумеется, получение сертификата ISO – не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается. Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни", – подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин в рамках онлайн-форума Smart Cities Moscow рассказал, что Москва активно использует инновации, отработанные в зарубежных странах. Мэр отметил, что значительное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, аддитивных технологий и блокчейна.
Искусственный интеллект применяют уже во всех отраслях Москвы – Собянин
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