Собянин: умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва прошла сертификацию соответствия международным стандартам умного города, городских услуг и качества жизни, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов". Стандарт ISO 37122 был утвержден совсем недавно, и Москва успешно прошла сертификацию по нему в числе первых 10 городов мира", – рассказал столичный мэр.

Собянин отметил, что в ходе сертификации эксперты провели оценку 80 показателей, которые отражают эффективность внедрения умных технологий для улучшения качества жизни горожан.

"Почему это важно? Потому что умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне", – пояснил мэр.

По словам градоначальника, такая оценка также очень важна, поскольку позволяет определить текущий уровень развития городского хозяйства.

"Разумеется, получение сертификата ISO – не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается. Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин в рамках онлайн-форума Smart Cities Moscow рассказал, что Москва активно использует инновации, отработанные в зарубежных странах. Мэр отметил, что значительное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, аддитивных технологий и блокчейна.