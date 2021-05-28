В сервисе "Библиотеки Москвы" появился новый фильтр

09:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В онлайн-сервисе поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" на mos.ru появился новый фильтр, благодаря которому можно быстро найти книгу в нужной библиотеке. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Нововведение позволяет конкретизировать запрос и ограничивать поиск по своему усмотрению. Книги можно искать как в одной библиотеке, так и сразу в нескольких", – рассказал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.
Сервис доступен обладателям стандартной или полной учетной записи на mos.ru. Также нужно иметь единый читательский билет (ЕЧБ).
Чтобы забронировать книгу, нужно войти в раздел "Услуги" на портале mos.ru и перейти в категорию "Культура, спорт и отдых". Там нужно выбрать раздел "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг".
Пользователи могут найти книгу по нескольким параметрам: названию, автору, издательству и другим. После выбора книги и библиотеки нужно ввести номер ЕЧБ и нажать на кнопку "Забронировать". Сообщение о готовности заказа отобразится в кабинете читателя.
Ранее сообщалось, что более 500 тысяч жителей столицы пользуются единым читательским билетом, обеспечивающим доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий.
Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.
ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.
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