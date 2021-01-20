Благотворительный сервис на mos.ru стал лауреатом премии Big Innovation Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный сервис на портале мэра и правительства Москвы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Данную награду получают организации и люди, которые воплощают в жизнь инновационные решения, влияющие на общество.

Благотворительный сервис работает с 16 октября прошлого года. Он находится в разделе "Мои платежи" на портале mos.ru.

"Для поддержки благотворительности и культуры добрых дел этот проект очень важен. К сотрудничеству мы приглашаем работающие в городе фонды, а также информируем жителей", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что около четырех тысяч человек воспользовались сервисом с октября прошлого года. Вместе они сделали 6,2 тысячи пожертвований. Партнерами программы являются фонды, которые оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогают бездомным животным.

Ранее к сервису уже подключились организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".