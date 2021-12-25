Москва стала лидером по числу поданных заявок на конкурс премии "Цифровые вершины"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва опередила все регионы РФ по количеству заявок, направленных на конкурс премии "Цифровые вершины". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно актуальным данным, от города было направлено 160 проектов, что подчеркивает статус Москвы как ИТ-центра России.

"Разработчики из столицы всегда показывали высокий уровень, и члены жюри премии всегда это отмечали. Посмотрим, что будет в следующем году, ведь география проекта только расширяется – очень много интересных заявок приходит из регионов", – рассказала программный директор премии "Цифровые вершины" Лариса Катышева.

Наиболее популярная в Москве номинация – "Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения". Всего здесь подали заявки 27 проектов. Кроме того, еще 18 проектов подали заявку для участия в номинации "Опора цифровизации".

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил роль Москвы в качестве флагмана российской ИТ-отрасли и подчеркнул, что столица впервые учредила собственную номинацию конкурса – "За лучшее региональное решение с применением технологий искусственного интеллекта".

Ранее в декабре сообщалось, что в Москве открылся 21-й детский технопарк. Учреждение базируется на технологических возможностях Российского государственного социального университета (РГСУ).