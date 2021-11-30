Рейтинг The World's 50 Best Restaurants за 2022 год презентуют в Москве – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в июле будущего года впервые пройдет презентация престижного международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, к презентации будет приурочена пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высококлассной кухни. Встречи и мастер-классы будут проходить с 16 по 20 июля.

"Предполагается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звезды сферы гастрономии. Вместе с ними в центре международного внимания будет и Москва", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

The World’s 50 Best Restaurants существует почти 20 лет и служит ориентиром для миллионов гурманов. Традиционно в него входят места, где можно получить уникальные гастрономические впечатления и познакомиться с мировыми кулинарными тенденциями.

Управляющий директор The World’s 50 Best Restaurants Тим Брук-Уэбб рассказал, что выбор Москвы местом проведения презентации был очевиден. Этот город выбрали из-за стремительного развития его ресторанной индустрии. Ранее итоговая церемония проводилась в Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре и других мегаполисах мира.

Международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек ранее рассказал, что у Москвы есть отличный потенциал в области кулинарии. Специалист также отметил высокий уровень мастерства шеф-поваров и всех сотрудников столичных ресторанов. Пулленек добавил, что у каждого столичного повара есть собственное гастрономическое видение, а также умение сохранять традиции.

Девять московских ресторанов в этом году получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA.