БКЛ метро и ГЭС-2 примут участие в конкурсе MIPIM Awards 2022 – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большая кольцевая линия метро Москвы и проект реконструкции ГЭС-2 примут участие в международном конкурсе недвижимости MIPIM Awards 2022. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Целый ряд проектов из Москвы примет участие в престижном международном конкурсе в области архитектуры и строительства MIPIM Awards 2022. В том числе на конкурсе представят такие значимые для российской столицы проекты, как Большая кольцевая линия метро и реконструкция здания бывшей ГЭС-2", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Между тем руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что конкурс является традиционной частью инвестиционной выставки недвижимости MIPIM, которая проводится в Каннах. В следующем году она состоится с 15 по 18 марта.
В конкурсе 12 номинаций. По двум из них принимаются заявки от проектов, которые находятся еще в стадии реализации, по остальным – объекты, построенные в 2020–2021 годах.
В текущем году в конкурсе участвовали восемь московских проектов, три из которых попали в шорт-лист. В их числе московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", проект реконструкции Северного речного вокзала и "Концепция развития территории Бадаевского завода".
Ранее стало известно, что портал Мосэкомониторинга победил в международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards. Сайт участвовал в конкурсной номинации "Умные города, правительство и ЖКХ". Также жюри конкурса отметило приложение с медкартой "ЕМИАС.ИНФО" в категории "Здоровье и носимые устройства".
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