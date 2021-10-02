Четыре проекта Москвы оценили на международной премии Communitas Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре цифровых проекта Москвы стали победителями международной премии Communitas Awards по итогам третьего квартала 2021 года, как сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В числе победителей премии Communitas Awards — проекты, которые ежедневно делают Москву еще более комфортным и добрым городом. Это одни из самых востребованных цифровых инициатив столицы, которые пользуются заслуженной популярностью у горожан", – заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В номинации "Лидерство в служении обществу" победил московский благотворительный сервис на портале mos.ru, запущенный в октябре 2020 года. Сейчас к нему подключены уже 55 проверенных фондов, а горожане перечислили более 8,2 миллиона рублей.

В категории "Изменения к лучшему" эксперты выделили информационную систему "Душевная Москва". Эта платформа объединяет представителей некоммерческого сектора, органы власти и неравнодушных москвичей. С помощью сервиса НКО могут получить поддержку и консультации, а волонтеры – выбрать проект по душе.

Московский комплекс инициатив, направленных на сокращение потребления воды, выиграл в номинации "Лидерство в области этики и охраны природы". Проектом занимались департамент информационных технологий и департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Наконец, четвертым проектом-победителем от Москвы стал проект "Наше дерево". С 2019 года в столице действует инициатива, по которой семья может бесплатно посадить именное дерево в одном из парков города в честь рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запустит новый информационный курс для мам. В рамках него будут преподавать основы SMM-дизайна.