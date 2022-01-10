Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города

09:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин рассказал о философии развития столицы как современного города. Об этом он сообщил на своем сайте.
"Мы хотим строить город вокруг людей. Вокруг их желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса", – отметил мэр.
По словам градоначальника, город, в центре которого находится человек, должен быть комфортным, красивым, безопасным, зеленым, а также современным и умным.
Однако, уточнил Собянин, таким сделать город – достаточно трудная задача. Непросто, по словам мэра, сделать и то, чтобы такую характеристику имел "каждый район, каждый московский двор, каждый дом".
"Но у нас есть все, чтобы справиться с этой задачей", – заключил Собянин.
Ранее мэр заявил, что Москва остается одним из лидеров международных туристических рейтингов. Он отметил, что это доказывают победы российской столицы в World Travel Awards, а также тот факт, что Michelin опубликовал гид по ресторанам города.
Между тем, добавил градоначальник, Москва продолжает создавать комфортные условия для туристов: так, в единую экосистему входят цифровые сервисы, единый контактный центр и сеть информационных центров.
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