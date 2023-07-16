Спасатели локализовали пожар на свалке в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Возгорание мусора локализовали на площади 3 тысяч "квадратов" в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

"На пожаре по улице Железнодорожной объявлена локализация в 15:11 по московскому времени. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На территории происшествия от МЧС работают 15 единиц техники и 38 человек личного состава.

Сообщения о пожаре поступили в дежурную часть в 12:39 (11:39 по московскому времени). Возгорание вспыхнуло по адресу улица Железнодорожной, дом 1. Там на свалке загорелись твердые бытовые отходы и мусор. В МЧС добавили, что есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания.