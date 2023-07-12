Один человек погиб при пожаре в жилом здании на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на улице Айвазовского на юго-западе Москвы, возгорание было ликвидировано. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, женщина 1988 года рождения выпала из окна, спасаясь от пожара. Произошло это еще до приезда экстренных служб.

Пожар случился в квартире на седьмом этаже. Уточняется, что женщина скончалась на месте. Точные причины пожара установят в результате пожарно-технической экспертизы, добавили в пресс-службе.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки.

Ранее пожар произошел в Московской области. Как уточнили в экстренных службах, загорелось строящееся здание, прилегающее к отелю "Немчиновка парк". Площадь пожара достигает 100 квадратных метров, добавили в управлении МЧС по региону.

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