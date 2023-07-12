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Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Невьянского округа Свердловской области
"Постановлением главы Невьянского городского округа от 12 июля №1295-п введен режим "Чрезвычайная ситуация" в лесах на территории Невьянского городского округа с 12 июля до 12:00 (10:00 по московскому времени) 21 июля", – уточнили в департаменте.
К настоящему моменту огонь охватил уже 40 зданий деревни Шайдуриха Свердловской области. В город Невьянск были эвакуированы 50 человек.
Над ликвидацией пожара работают до 140 человек и 46 единиц техники.
В самом Невьянске была объявлена спецоперация "Тайфун", по команде "Сбор" подняли личный состав городского ОВД, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Правоохранители помогают сотрудникам МЧС в эвакуации жителей деревни.
По словам Горелых, в Невьянск уже прибыли 50 жителей Шайдурихи при общем числе жителей населенного пункта в 365 человек.
Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул на территории туристической базы, которая находится в километре от населенного пункта возле озера Аятского. Затем, как объяснил Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.
Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье. По данным экстренных служб, загорелось строящееся здание, прилегающее к отелю "Немчиновка парк". Площадь пожара достигает 100 квадратных метров, уточнили в управлении МЧС по региону.
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