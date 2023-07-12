Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Невьянского округа Свердловской области

В Свердловской области до 21 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах Невьянского городского округа, где в селе Шайдуриха загорелись несколько десятков домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

"Постановлением главы Невьянского городского округа от 12 июля №1295-п введен режим "Чрезвычайная ситуация" в лесах на территории Невьянского городского округа с 12 июля до 12:00 (10:00 по московскому времени) 21 июля", – уточнили в департаменте.

К настоящему моменту огонь охватил уже 40 зданий деревни Шайдуриха Свердловской области. В город Невьянск были эвакуированы 50 человек.

Над ликвидацией пожара работают до 140 человек и 46 единиц техники.

В самом Невьянске была объявлена спецоперация "Тайфун", по команде "Сбор" подняли личный состав городского ОВД, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Правоохранители помогают сотрудникам МЧС в эвакуации жителей деревни.

По словам Горелых, в Невьянск уже прибыли 50 жителей Шайдурихи при общем числе жителей населенного пункта в 365 человек.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул на территории туристической базы, которая находится в километре от населенного пункта возле озера Аятского. Затем, как объяснил Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

Видео: телеграм-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"

Отмечается, что в связи с происшествием было ограничено движение транспорта по автодороге Верхняя Пышма – Невьянск, а также в самом горящем селе Шайдуриха Свердловской области.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье. По данным экстренных служб, загорелось строящееся здание, прилегающее к отелю "Немчиновка парк". Площадь пожара достигает 100 квадратных метров, уточнили в управлении МЧС по региону.



"Погода от шефа. Михаил Леус"