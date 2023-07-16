Мусор воспламенился на площади 3 тыс "квадратов" в Астраханской области

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

Мусор загорелся на площади 3 тысяч квадратных метров в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 12:39 (11:39 по московскому времени). Произошло возгорание свалки твердых бытовых отходов и мусора по адресу улица Железнодорожной, дом 1. Есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания.

"В связи с возгоранием мусора в поселке Трусово, Наримановского муниципального района и с учетом западного, северо-западного направления ветра, возможно распространение запаха гари на территориях ГО города Астрахань и в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах", – говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Ранее стало известно, что на Бульваре Победы в Омске воспламенилась крыша пятиэтажного жилого здания. Впоследствии площадь пожара достигла 1,1 тысячи квадратных метров. В 22:51 открытое горение было ликвидировано.