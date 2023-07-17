Строительный мусор воспламенился на севере Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Строительный мусор воспламенился на севере столицы, на территории ЧП работают пожарные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление МЧС России по городу.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 18:08. Огонь вспыхнул по адресу улица Зорге, дом 9.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание деревянных построек в Архангельске произошло на площади в тысячу квадратов. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов", пламя охватило нежилой дом.

Спустя время спасатели ликвидировали угрозу распространения огня на жилые многоквартирные дома. К 00:15 пожарным удалось полностью потушить возгорание.

Спасатели локализовали возгорание хозпостроек в Архангельске